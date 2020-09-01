Tesla otomobilleri, artık hız sınırı levhalarını da algılayacak

Tesla, elektrikli otomobillerinin yollardaki hız sınırı işaretlerini görsel olarak algılamasını sağlayacak yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. İşte detaylar...

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni yayınladığı yazılım güncellemeleriyle otomobilleri geliştirmeye devam ediyor.

Tesla, otomobillerinin otopilot sistemi için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. '2020.36' sürüm numarasıyla yayınlanan yazılım güncellemesi ile birlikte otomobiller, yollardaki hız sınırı işaretlerini görsel olarak algılayabilecek.

Daha önce yalnızca navigasyon sistemiyle hız sınırı otomatik olarak tespit eden Tesla otomobilleri, artık üzerindeki kameralar sayesinde hız levhalarını okuyabilecek.





YEŞİL IŞIK UYARI ÖZELLİĞİ DE EKLENDİ

Yeni yayınlanan güncelleme ile yeşil ışık uyarı özelliği de araçlara entegre edildi. Bu özellik ile birlikte otomobiller, yeşil ışık yandığında kullanıcıları sesli bir şekilde uyaracak.

Tesla, yeni yazılım güncellemesini kademeli olarak otomobillerine dağıtıyor. Bu nedenle güncellemenin size ulaşması birkaç hafta sürebilir.