Tesla, otomobillerin yanında mobil şarj cihazı vermeyi bıraktı

Tesla, yeni araçlarının yanında mobil şarj kablosu vermeyeceğini açıkladı.

Maliyetler artmaya devam ettikçe, dünyanın önde gelen şirketleri fiyatları düşürmek için paket içeriğini azaltmaya başladı.

Daha önce Apple ve Samsung gibi akıllı telefon üreticilerinin kutulardan şarj cihazını çıkardıklarını zaten biliyoruz. Benzer bir karar, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'dan geldi.

Tesla, mobil şarj cihazı vermeyecek

Tesla artık elektrikli otomobillerinin yanında mobil şarj cihazı sunmayacak. Müşterilerin, bundan böyle söz konusu aksesuarı 200 dolar karşılığında ayrı olarak satın alacak.

Mobil şarj kablosu, Tesla modellerini standart ev prizine bağlamaya olanak tanıyor. Aksesuarı kullanarak yapılacak bir saatlik şarj ile 3.5 ila 5 km'lik bir menzil elde edilebiliyor.



