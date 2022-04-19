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    Tesla, otomobillerin yanında mobil şarj cihazı vermeyi bıraktı

    Tesla, yeni araçlarının yanında mobil şarj kablosu vermeyeceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 09:36
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    Tesla, otomobillerin yanında mobil şarj cihazı vermeyi bıraktı

    Maliyetler artmaya devam ettikçe, dünyanın önde gelen şirketleri fiyatları düşürmek için paket içeriğini azaltmaya başladı.

    Daha önce Apple ve Samsung gibi akıllı telefon üreticilerinin kutulardan şarj cihazını çıkardıklarını zaten biliyoruz. Benzer bir karar, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'dan geldi.

    Tesla, mobil şarj cihazı vermeyecek

    Tesla artık elektrikli otomobillerinin yanında mobil şarj cihazı sunmayacak. Müşterilerin, bundan böyle söz konusu aksesuarı 200 dolar karşılığında ayrı olarak satın alacak.

    Mobil şarj kablosu, Tesla modellerini standart ev prizine bağlamaya olanak tanıyor. Aksesuarı kullanarak yapılacak bir saatlik şarj ile 3.5 ila 5 km'lik bir menzil elde edilebiliyor.

    tesla

    tesla


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