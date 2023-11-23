Tesla, premium bağlantı özelliğini ülkemize getirdi: İşte fiyatı Tesla, ülkemizdeki müşterileri için premium bağlantı seçeneğini aktif hâle getirdi. İşte yeni özelliğin getirdiği yenilikler...

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Geçtiğimiz aylarda ülkemize resmen giriş yapan ve ilk etapta Model Y otomobilini satmaya başlayan Tesla, yeni bir özellik daha kullanıma sundu.

Tesla, ülkemizdeki müşterileri için premium bağlantı seçeneğini aktif hâle getirdi. Bu opsiyon ile Tesla Model Y'lerin internet bağlantısı aktif edilebilecek.

Tesla, otomobilleri için "standart" ve "premium" olmak üzere iki paket sunuyor. Bu paketlerden standart olanı, Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla navigasyon hizmeti sağlıyor. Ancak premium bağlantıda çok daha gelişmiş özellikler var.

Hücresel bağlantı desteği geldi

Premium bağlantı seçeneği, navigasyon sistemine ek olarak canlı trafik görselleştirmeleri, video akış desteği, müzik akış desteği ve internet tarayıcısı gibi özellikler, hücresel bağlantı desteği ile kullanılabiliyor.

Premium bağlantı seçeneğinin Türkiye fiyatı

Tesla uygulamasının premium bağlantı desteği ile ilgili bölüme giren kullanıcılar, buradan paketi satın alabilecek.

Tesla, Model Y'nin premium bağlantı desteği için aylık 130 TL talep ediyor. Tesla'nın premium bağlantı seçeneği, an itibarıyla araç sahipleri tarafından satın alınabiliyor.