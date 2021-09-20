Tesla rakibi Çinli Nio, Avrupa'da genişliyor

Avrupa’ya ilk adımını Norveç’te atan Nio markasının ikinci durağı Almanya olacak. Çinli üretici, Almanya için Nio ET7 sedan modelini satışa çıkaracak.

Elektrikli otomobillere olan ilginin oldukça arttığı son yıllarda rekabet iyice kızıştı. Özellikle Avrupa'da satışların artması, Çinli üreticilerin de dikkatini çekiyor.

2014’te kurulan Nio, şimdiye kadar piyasaya elektrikle işleyen araçlardan sadece SUV ve Crossover modelleri sundu.

Bu yıl ilk Avrupa macerasına ES8 modeliyle Norveç'te başlayan marka, gelecek yıl Nio ET7 modelini Almanya'ya getirmeye hazırlanıyor.

HENÜZ TEST ÜRETİMİNDE

Tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken Nio ET7, şirketin Hefei'deki fabrikasında henüz deneme üretimine girdi. Elektrikli sedanın Çin'deki teslimatları bile 2022'nin ilk aylarına planlanmış durumda.

Ancak yönetim kurulu üyesi William Li'nin belirttiğine göre, Alman müşterilerden gelen yoğun ilgi, şirketi ET7'nin Avrupa girişinin 2022'de olacağına dair taahhütte bulunmaya teşvik etti.

Nio, Avrupa pazarında sadece satış değil aynı zamanda üretim de yapmayı da değerlendiriyor. William Li, Avrupa pazarında çok satış yapmaları halinde buradaki diğer şirketlerle birlikte çalışmalarının ve ortak üretim yapmalarının da mümkün olduğunu belirtiyor.

Nio aynı zamanda batarya değişim teknolojisine de sahip. Şirketin sahip olduğu otonom istasyonlar, müşterilerin şarjı azalan bataryalarını istasyonlarda 3 dakika içerisinde değiştirebilmesine imkan veriyor.

ŞARJ PROBLEMİ YOK

Bu istasyonlarda bir robot, birkaç dakika içinde boş aküyü alıp onun yerine bir yenisini monte edebiliyor. Bu durum, özellikle uzun yolculuklarda rahatlatıcı bir faktör olarak göze çarpıyor ve şarj dolumu için beklemek gerekmiyor.

Şirket, 2022 itibariyle Norveç'te toplam 16 batarya değişim istasyonu kurmuş olmayı hedefliyor. Aynı sistem muhtemelen Almanya'da da geçerli olacak.

Nio ET7'nin Almanya'daki satış fiyatı henüz belli değil. Fakat şirket tanıtım sırasında 70 kWsa'lik bataryaya sahip giriş versiyonunun Çin'deki fiyatını 448 bin Yuan (600 bin TL) olarak açıklamıştı.