Tesla rakibi elektrikli araç şirketi Rivian, 2.5 milyar dolarlık yatırım aldı

Jeff Bezos'un Tesla rakibi elektrikli otomobil şirketi Rivian, farklı şirketler tarafından toplam 2.5 milyar dolarlık bir yatırım almayı başardı.

Amazon’un büyük yatırımlar yaptığı Amerika merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian, özellikle yüksek menzil sunan elektrikli otomobilleriyle Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

Teknolojik görünümleriyle gelecekten gelmiş gibi görünen pick-up ve SUV modelleriyle bilinen Rivian, büyümeye devam ediyor.

2.5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Katıldığı fonlama turlarından büyük bir başarıyla ayrılan Rivian, 2.5 milyar dolarlık yeni bir yatırım daha aldı ve toplam aldığı yatırımı 10.5 milyar dolara kadar çıkardı.

Amazon, D1 Capital Partners ve Ford tarafından gerçekleştirilen fonlama turlarında marka, bu yıl içinde 50 milyar dolar fona ulaşmayı planlıyor.

2009 yılında kurulan elektrikli araç girişimi Rivian, yıllar içinde istikrarlı bir şekilde büyümeyi başardı ve günümüzde artık adından daha fazla söz ettirmeye başladı. Bakalım gelecekte Rivian ve Tesla arasındaki rekabet, nasıl bir boyuta ulaşacak?

Öte yandan marka, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, elektrikli pick-up modeli R1T'nin birkaç ay daha gecikeceğini açıklamıştı. Paylaşılan bilgilere göre yeni araç, eylül ayında müşterileriyle buluşacak.

Yaklaşık 5 tonluk yük çekebilen yeni R1T modeli, her tekerlekte bağımsız motora sahip olduğu için 360 derece dönebiliyor.

67 bin 500 dolardan satışa çıkacak olan R1T, tek şarjla yaklaşık 480 km yol kat edebilirken, 0’dan 100’e sadece 3 saniyede çıkabiliyor.