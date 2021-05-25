Tesla Roadster modeline SpaceX paketi geliyor

Elon Musk, Tesla Roadster otomobil modeli için SpaceX paketi sunacak. Bu pakette araç, 0’dan 100 km/s hıza 1,1 saniyede çıkabilecek.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Roadster modeliyle yeni rekorlar peşinde.

İkinci nesil Roadster'ın örtüsünü yaklaşık üç yıl önce kaldıran Tesla, yeni modelini bu yıl sonuna kadar piyasaya sürmeyi hedefliyor.

SPACEX PAKETİ GELİYOR

SpaceX paketli Tesla Roadster‘ın gövdesinde ufak roket motorları olacak. Elon Musk, geçtiğimiz dönemde önce bu motorların plakanın arkasına yerleştireceğini söylemişti.

Aracın istatistiklerini detaylandıran açıklama kısmında ise dikkat çekici detaylar mevcut. Roadster'ın SpaceX paketinin, 0-100 km/sa hızlanmasını 1.1 saniyede tamamlaması bekleniyor.

SpaceX paketi, opsiyonel olarak sunulacak itici sistem ile gelecek. Aracın plakasının hemen ardında bulunacak bu iticiler, yüksek basınçlı hava salınımı yaparak aracın daha da hızlanmasına olanak sağlayacak.

Tesla CEO'su, Roadster'ın 1000 kilometrelik menzile sahip olacağını öne sürüyor. 250 kWh'lik bir batarya kullanacak araç, üç motorlu kurulumu sayesinde toplam 10.000 Nm tork üretecek. 160 km/sa hıza sadece 4.2 saniyede ulaşacağı iddia edilen model, 400 metreyi sadece 8.8 saniyede geçecek.

402 km/sa azami hıza ulaşması beklenen modelin ilk yıl satılacak örnekleri ise 200 bin dolardan başlayacak fiyatlara sahip.



