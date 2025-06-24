Tesla, robotaksi hizmetini ABD'de başlattı

Tesla, uzun süredir beklenen sürücüsüz taksi uygulamasını Teksas'ın Austin kentinde başlattı.

CEO Elon Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, direksiyonda sürücünün olmadığı "robotaksi"lerin yollarda olduğunu söyledi.

AUSTIN'DE İLK SÜRÜCÜSÜZ YOLCULUKLAR BAŞLADI

Elon Musk, Tesla robotaksi hizmetinin Austin'de başladığını ve yolculuklar için 4,20 dolarlık sabit bir ücret alınacağını belirtti.

Bu, Tesla'nın tam otonom sürüş (Full Self-Driving - FSD) teknolojisini ticarileştirme yolunda attığı en önemli adım olarak görülüyor.

Hizmetin ilk aşamada yaklaşık 10 araçla başlayacağı ve bu araçlarda birer "güvenlik gözlemcisi" bulunacağı ifade edildi. Bu kişilerin araçlar üzerinde ne kadar kontrol sahibi olacağı ise henüz net değil.

Musk, lansman süreci boyunca güvenlik konusunda “süper paranoyak” olacaklarını kaydetti.

Bu nedenle, Tesla Model Y araçları yalnızca Tesla'nın özellikle güvenli olduğunu düşündüğü belirli alanlarda çalışacak.

Araçlar, kötü hava koşullarından ve zorlu kavşaklardan kaçınacak. Ayrıca, 18 yaşın altındaki yolcuları taşımayacak.

Bu hamle, Teksas'ta otonom araçlara yönelik yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin hemen öncesinde geldi.