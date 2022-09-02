Tesla sahipleri açlık grevi başlattı

Bir grup Norveçli, otomobillerinin sık sık arızalanması nedeniyle Elon Musk'ın dikkatini çekmek için açlık grevi yapıyor.

Norveç Karayolu Trafiği Bilgi Konseyi (OFV) verilerine göre Norveç, kişi başına elektrikli araç satışlarında dünya şampiyonu.

Norveç'te araç satışları koronavirüs krizi etkisiyle aylardır düşüşte olmasına rağmen, 2021'de elektrikli araç satışları, toplam araç satışlarının yüzde 65'ini oluşturarak rekor düzeye yükselmişti.

Norveçliler Tesla'dan memnun değil

Norveçli bir grup, otoparkta toplanarak Tesla araçlarıyla "Help (Yardım Et)" yazısı oluşturup Elon Musk'ın dikkatini çekmek istedi.

Tesla sahipleri, bir internet sitesi oluşturarak açlık grevine başladıklarını açıkladı. Araç sahiplerinin talebiyse, araçları hakkındaki sorunları doğrudan Musk’a iletmekti.

Açlık grevinin duyurulmasından bir gün sonra Tesla CEO'su Elon Musk, "İyi bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine periyodik olarak oruç tutuyorum ve daha sağlıklı hissediyorum." diye tweet attı.

Tesla sahiplerinin şikayetleri arasında bazen soğun ve sıcak havalarda araçların çalışmaması, yoğun gıcırtı sesleri, sileceklerin doğru çalışmaması, internetin yavaş olması ve şarj sorunları gibi birçok durum var.