Tesla sahipleri, şarj hızını artırmak için ıslak havlu kullanıyor Tesla sürücüleri, araçlarını şarj ederken ıslak havlu kullanarak şarj süresini hızlandıklarını söylüyor.

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Bazı Tesla sahipleri, güneşli ve sıcak günlerde sistemi kandırarak bir Supercharger istasyonundan daha fazla güç alabileceklerini ve kontör yükleme sırasında birkaç dakika daha fazla tasarruf edebileceklerini keşfetti.

Tesla'nın Supercharger DC hızlı şarj ağı, ABD'nin en büyük ve en güvenilir ağı olarak biliniyor. Ek olarak, Kuzey Amerika'da 2 binden fazla şarj istasyonu bulunuyor.

Sürücüler hızlı şarj için ıslak havlu kullanıyor

Kullanıcılardan alınan bilgiye göre, şarj kablosu sapının üzerine ıslak bir bez parçası koymak, şarj süresini uzatıyor.

Özellikle güneşin doğrudan şarj kablosuna vurduğu ve sıcaklığı yükselttiği sıcak bir günde, bu çözümün işe yaradığı söyleniyor.

Eski V2 Supercharger istasyonlarında aktif olarak soğutulan kablolar olmadığından, çok hızlı bir şekilde ısınabiliyor.

Sonuç olarak, sapın içindeki sensör, şarj cihazına güvenli bir sıcaklığı korumak için şarj hızını düşürmesini söylüyor.

Bununla birlikte, sapın üzerine ıslak bir havlu koymak, onu güneş ışığından koruyor ve daha düşük bir sıcaklıkta kalmasını sağlıyor. Böylece otomobiller daha hızlı şarj edilebiliyor.