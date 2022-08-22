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    Tesla şarj istasyonları Almanya'da yasaklanabilir

    Tesla'ya ait Supercharger şarj istasyonlarının Almanya'da yasaklanabileceği bildiriliyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 09:04
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    Tesla şarj istasyonları Almanya'da yasaklanabilir

    Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikada bu yılın başlarında üretime başlamıştı.

    Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 10 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

    Almanya'dan şarj istasyonu yasağı

    Gelen bilgilere göre Alman yetkililer, ülkedeki Tesla Supercharger şarj istasyonlarının hükümetin belirlediği standartları karşılamadığını söylüyor.

    Bu nedenle Tesla'ya ait Supercharger şarj istasyonları, ülkede yasaklanma riskiyle karşı karşıya.

    Alman yasalarına göre tüm şarj istasyonlarının elektrik tüketimini kilovat saat cinsinden gösteren bir sayaçla donatılması gerek.

    Tesla'nın şarj istasyonlarında ise böyle bir sayaç yok. Çünkü şirket şarj süreciyle ilgili tüm bilgileri elektrikli otomobilin ekranında veya mobil uygulamada gösteriyor.

    tesla

    Tesla, ülkedeki en büyük Supercharger şarj istasyonu ağına sahip ve diğer markaların otomobilleri de bu istasyonlardan faydalanabiliyor.

    Tesla'ya istasyonlarını yönetmeliğe uygun hale getirmesi için biraz süre verilecek. Eğer Tesla, istasyonlarına sayaç eklemezse, yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.


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