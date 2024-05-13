Tesla şarj istasyonlarını artırıyor: 500 milyon dolar yatıracak ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, şarj istasyon sayısını artırmak için harekete geçti. Şirket, bu kapsamda 500 milyon dolarlık bir yatırım yapacak.

ensonhaber.com

Son dönemde otomobillerindeki fiyat indirimleri ile gündeme gelen Tesla, şimdi de şarj istasyonları için harekete geçti.

Elon Musk, Tesla'nın Supercharger isimli şarj istasyon ağını genişleteceklerini duyurdu. Şirket, bu plan kapsamında 500 milyon dolar yatırım yapacak.

Tesla, yılın ilk üç ayında satışlarının yüzde 8,5'lik bir düşüş yaşadığını ve bunun yaklaşık dört yıl sonra ilk kez gerçekleştiğini açıklamıştı.

Tesla'nın şarj istasyonu sayısını artırma hamlesinin, küresel çapta düşen satışlar ve fiyat indirimlerinden sonra gelmesi dikkat çekti.

Şarj istasyonu sayısı yeterli değil

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nden (ACEA), önceki günlerde dikkat çeken bir açıklama geldi.

ACEA'nın yayınladığı raporda, AB'de elektrikli otomobillere yönelik mevcut şarj noktası sayısının karbon salımını azaltma hedeflerini yakalamak için yeterli olmadığı ifade edildi.

Sektör tahminlerine göre, AB'nin 2030 yılına kadar yılda 8 kat daha fazla şarj noktasına ihtiyacı olacak.

AB Komisyonu, 2030 yılına kadar toplam 3.5 milyon şarj noktası kurulumunu hedefliyor.