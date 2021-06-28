Tesla, şarj istasyonlarını diğer markalara da açacak

Tesla, şarj istasyonlarını diğer markalara da açacak

Tesla'nın, Supercharger isimli şarj istasyonlarını diğer markaların hizmetine açacağı belirtiliyor.

Tesla'nın 2012 yılında Model S modelini piyasaya sürmesiyle eş zamanlı olarak kullanıma sunulan Supercharger isimli hızlı şarj istasyonları, tam 9 yıldır birçok ülkede yalnızca Tesla modellerine hizmet veriyor.

Dünya genelinde sayısı 25 bini aşan Supercharger istasyonlarını diğer markaların da hizmetine açmak için Tesla düğmeye bastı.

İLK ORTAK İSTASYON NORVEÇ'TE

Sektör kaynaklarından gelen haberlere göre, Tesla'nın diğer markalara da açık ilk Supercharger şarj istasyonu, Norveç'te 2022 yılının sonlarında açılabilir.

Norveç'te elektrikli otomobillerin oldukça popüler olması, birçok markanın ilk tercih olarak burayı seçmesini sağlıyor.

Örneğin Çinli elektrikli otomobil markası BYD, yakın zaman önce Avrupa'ya giriş yapmış ve ilk modelini Norveç'te satışa çıkarmıştı.

Son olarak Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, kısa süre önce Tesla'ya, Supercharger şarj ağını diğer otomobil markalarına da açması konusunda bir çağrıda bulunmuştu.



