Tesla satışları 2020'de yüzde 36 arttı

Tesla'nın 2020'deki üretim sayısı 2019 yılına oranla yüzde 40, satış sayısı da yüzde 36 arttı. Şirket, bu rakamlarla yeni bir rekora daha imza attı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, koronavirüs salgınından etkilenmeyerek büyümeye devam ediyor.

Tesla'nın hisseleri 2020'de yüzde 700'den fazla değer kazandı. Şirket artık Ford, Volkswagen gibi devleri geride bırakarak dünyanın en değerli otomotiv firması haline gelmiş durumda.

SATIŞLAR YÜZDE 36 ARTTI

Tesla, 2020’de 509 bin 737 araç ürettiğini ve 499 bin 550 araç sattığını açıklamıştı. Satış rekoru kıran şirketin üretim sayısı, bir önceki yıla oranla yüzde 40, satış sayısı yüzde 36 artarken Tesla CEO’su Elon Musk, 2020’de 500 bin satışa ulaşmayı hedefliyordu.

Tesla hedefini 450 otomobille kaçırsa da şirket 2020’de epey başarılı oldu. Dünyanın en değerli elektrikli otomobil üreticisinin hisseleri yükselirken, Almanya’nın başkenti Berlin ve ABD’nin Teksas eyaletinde yeni fabrikalar inşa etmeye başladı.

Aynı zamanda şirket, sektör adına dünyanın en büyük pazarı konumunda bulunan Çin’deki fabrikasında üretimini artırdı.

TESLA İÇİN 2021 NASIL GEÇECEK

Tesla’nın 2021’de işi biraz daha zor. Zira karşısında güçlü rakipler bulunuyor. Örneğin ABD merkezli bir diğeri otomobil devi Ford, Mustang Mach E model elektrikli aracın teslimatlarına halihazırda başlamışken, Rivian adlı saygın start-up da gelecek yaz elektrikli kamyonet ve SUV modeliyle piyasaya giriş yapacak.

