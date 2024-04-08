Tesla satışları, 2020'den bu yana ilk kez düştü Tesla'nın otomobil teslimatları ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 gerilerken, 2020'den bu yana yıllık bazda ilk düşüş kaydedildi.

AA & Ensonhaber

Tesla, 2024'ün ilk çeyreğine dair araç üretim ve teslimat verilerini paylaştı.

Buna göre, şirket birinci çeyrekte 433 bin 371 araç üretti. Tesla, 2023'ün ilk çeyreğinde 440 bin 808 araç üretmişti.

Tesla'nın bu yıl ilk çeyrekte teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı ise 386 bin 810 olurken, bu rakam 450 bin civarındaki piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Geçen yılın aynı döneminde 422 bin 875 araç teslim edilmişti.

2020'den bu yana ilk düşüş

Böylelikle, Tesla'nın teslim ettiği araç sayısında yüzde 8.5 ile 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydedildi.

Tesla, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle yaşanan tedarik sorunları ve elektrik kesintisi nedeniyle Berlin fabrikasında üretimin durma noktasına gelmesi gibi bir dizi zorluklarla karşı karşıya kalmıştı.

Şirketin hisseleri, üretim ve teslimat verilerini yayımlamasının ardından dün yüzde 4.9 değer kaybetti. Bu yıl toplam kayıp yüzde 32,9'a ulaştı.

Bu süreçte elektrikli otomobil üreticisinin piyasa değeri de yaklaşık 259 milyar dolar eriyerek 530.7 milyar dolara düştü.