Tesla satışları 3. çeyrekte yüzde 73 arttı

Tesla, temmuz-eylül çeyreğinde dünya çapında bir önceki yıla göre yüzde 73 artışla 241 bin 300 araç teslim etti.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, koronavirüs pandemisi ve çip krizine rağmen satışlarda rekor kırmaya devam ediyor.

Tesla, ikinci çeyrekte bazı önemli tedarik zinciri zorluklarıyla karşı karşıya kalmasına rağmen 200 binden fazla araç teslim ederek kendi rekorunu kırmıştı.

3. ÇEYREKTE DE REKOR GELDİ

Tesla'nın temmuz-eylül döneminde toplam teslimatları, ikinci çeyrekteki rekorundan yüzde 20 daha fazla olarak kayıtlara geçti. Şirket, 3. çeyrekte 241 bin 300 araç teslim etti. Bu, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 73 artış demek.

Analistler, Refinitiv verilerine göre elektrikli otomobil üreticisinin 3bu dönemde 229 bin 242 araç teslim etmesini bekliyordu.

Analistler, Çin'den Avrupa'ya artan ihracatın ve daha ucuz bir Model Y'nin piyasaya sürülmesinin satışlarda etkili olduğunu söylüyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, Musk, şirketin üçüncü çeyreğin başlarında son derece ciddi bir çip tedarik sıkıntısı çektiğini söylemiş ve teslimatların artması gerektiğini çalışanlara bildirmişti.

RAKİPLER DÜŞÜŞ YAŞADI

General Motors, Honda ve bazı büyük Tesla rakipleri, uzun süreli çip sıkıntısının vurduğu üçüncü çeyrekte ABD satışlarında düşüş kaydetti. Örneğin GM'nin üçüncü çeyrek ABD satışları, yaklaşık yüzde 33 düşerek on yıldan fazla bir sürenin en düşük seviyesine geriledi .