Tesla, satışları artırmak için ilk kez reklamlara başvuracak Tesla CEO’su Elon Musk, elektrikli otomobil üreticisinin araç satışları için geleneksel reklam yöntemlerine başvuracağını açıkladı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ülkesinde iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl 6. kez indirime gitmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise şirket;, ABD, Çin, Kanada ve Japonya'da Model 3 ve Model Y otomobillerinin fiyatını artırdığını açıklamıştı

Son zamanlarda düşen satışlar nedeniyle sık sık fiyat güncellemesi yapan şirket, şimdiye kadar hiç başvurmadığı reklamları deneyecek.

Tesla'dan reklam kararı

Tesla CEO’su Elon Musk, elektrikli otomobil üreticisinin araç satışları için geleneksel reklam yöntemlerine başvuracağını açıkladı.

Otomobil satmak için geleneksel reklamcılığı hiç kullanmamış olan Tesla, ilk defa bu yönteme başvuracak.

Musk, Tesla’nın Austin, Teksas’taki yıllık hissedarlar toplantısında; “Sanırım reklamcılığın harika olduğunu ve herkesin bunu yapması gerektiğini söylemeliyim. Biraz reklamcılık deneyeceğiz ve nasıl gittiğini göreceğiz.” dedi.