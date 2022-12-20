Tesla Semi siparişleri artmaya devam ediyor

Tesla Semi ile ilk ilgilenen firmalardan olan Pepsi, 2023’te Tesla’dan 100 adet tır almaya hazırlanıyor.

Taşımacılıkta çığır açması beklenen elektrikli kamyon Tesla Semi, yollara çıkarılmak adına üretime alındı.

Tesla Semi, Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre artık seri olarak üretilecek bir araç konumunda.

İlk olarak 2017 yılında duyurulan elektrikli kamyon Tesla Semi modelinin teslimatları, 1 Aralık'ta başladı.

Neredeyse beş senelik uzun bir bekleyişin ardından Tesla’nın elektrikli kamyonu Semi’nin ilk teslimatları, yiyecek ve içecek devi Pepsi’ye yapıldı.

Tesla Semi'ye olan ilgi artıyor

Tesla’nın elektrikli tırı Semi’ye olan talep ve ilgi yükselmeye devam ediyor. Tesla Semi ile ilk ilgilenen firmalardan olan Pepsi, 2023’te Tesla’dan 100 adet tır daha almaya hazırlanıyor.

Amerikalı otomotiv üreticisi, 2024 yılına kadar 50 bin adet Tesla Semi modelini teslim etmiş olmayı planlıyor



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