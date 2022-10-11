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    Tesla Semi teslimatları aralıkta başlıyor

    Elon Musk, ilk olarak 2017 yılında duyurulan elektrikli kamyon Tesla Semi modelinin teslimatlarının 1 Aralık'ta başlayacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 09:34
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    Tesla Semi teslimatları aralıkta başlıyor

    Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, 2017 yılında elektrikli yarı kamyon modelini tanıtarak 2 yıl sonra seri üretime geçeceklerini açıklamıştı.

    Tesla'nın otomotiv başkanı ve kamyon programının yöneticisi Jerome Guillen, 2018'de yaptığı açıklamada ise yeni kamyonların 2020 yılında üretileceğini duyurmuştu. Ancak geride bıraktığımız yıl, koronavirüs ve bazı diğer aksaklıklar nedeniyle üretim yapılamadı.

    Tesla Semi teslimatları 1 Aralık'ta başlıyor

    Taşımacılıkta çığır açması beklenen elektrikli kamyon Tesla Semi, yollara çıkarılmak adına üretime alındı.

    Tesla Semi, Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre artık seri olarak üretilecek bir araç konumunda.

    Tesla CEO'su Elon Musk, Semi'nin üretimine başladıklarını ve ilk teslimatların 1 Aralık tarihinden itibaren yapılacağını duyurdu. Tesla Semi'nin fiyatı menziline göre 150 bin ila 180 bin dolar arasında değişiyor.

    tesla semi

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