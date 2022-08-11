Petrol
97.16
-0.25%
Euro
18.5013
0.47%
Dolar
17.915
0.26%
Altın
1.029
-0.03%
Borsa
2864
1.22%
Bitcoin
440.500
6.15%
BTXN Coin
7.49
-0.66%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Bulutlu 24 C

    Tesla Semi teslimatları bu yıl içinde başlayacak

    Elon Musk, ilk olarak 2017 yılında duyurulan elektrikli kamyon Tesla Semi modelinin teslimatlarının bu yıl başlayacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 09:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tesla Semi teslimatları bu yıl içinde başlayacak

    Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, 2017 yılında elektrikli yarı kamyon modelini tanıtarak 2 yıl sonra seri üretime geçeceklerini açıklamıştı.

    Tesla'nın otomotiv başkanı ve kamyon programının yöneticisi Jerome Guillen, 2018'de yaptığı açıklamada ise yeni kamyonların 2020 yılında üretileceğini duyurmuştu. Ancak geride bıraktığımız yıl, koronavirüs ve bazı diğer aksaklıklar nedeniyle üretim yapılamadı.

    Teslimatlar bu yıl başlıyor

    Elon Musk, elektrikli kamyon Tesla Semi modelinin teslimatlarının bu yıl başlayacağını açıkladı.

    Musk'ın açıklamasına göre teslimatları yapılacak araçlar, Semi'nin uzun menzilli versiyonları olacak. Bu araçların 800 kilometrenin üzerinde sürüş menzili sunması bekleniyor.

    tesla semi

    tesla semi


    İlginizi Çekebilir

    Nihat Doğan'ın düğününde silah sıkıldı
    Magazin

    Nihat Doğan'ın düğününde silah sıkıldı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    İzmir’de, 130 kaçak göçmen kurtarıldı
    3. Sayfa

    İzmir’de, 130 kaçak göçmen kurtarıldı

    Görüş Bildir