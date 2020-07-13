Tesla, son 1 yılda yüzde 600 değer kazandı

Tesla'nın hisseleri, son 1 yılda yüzde 600 artarak 1.500 dolar barajını aşmayı başardı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, piyasaya sürdüğü birden fazla elektrikli otomobil modeliyle oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı.

Yılın ikinci çeyreğinde 90 bin 650 adet araç satışı gerçekleştiren Tesla, 72 bin olan beklentileri de aşma başarısı göstermişti.

HİSSELERİ SÜREKLİ ARTIYOR

Tesla hisseleri, geçtiğimiz günlerde bin doların üzerine çıkmış ve şirket, Toyota'yı geçerek en değerli otomobil üreticisi konumuna ulaşmayı başarmıştı.

Tesla'nın hisseleri, son 1 yılda 250 dolar seviyesinden 1500 dolar seviyesine çıkarak yüzde 600 artış gösterdi. Bu durum, şirketin liderlik yarışında arayı açmasını sağladı.

286 milyar dolar piyasa değerine ulaşan Tesla, yaklaşık 200 milyar dolarlık Toyota'yı geride bıraktı. Hatta, Tesla'nın borsadaki ani yükselişiyle ulaştığı değere onlarca yıllık mazisi olan Ford, Volkswagen, BMW, Daimler ve General Motors'un toplamı bile yetişemedi.

ELON MUSK SERVETİNE SERVET KATTI

Servetine geçen hafta 6 milyar dolar, yıl başından bu yana da 43 milyar dolar ekleyen Elon Musk; böylelikle Warren Buffett, Zara'nın sahibi Amancio Ortega, Google'ın kurucusu Sergey Brin gibi milyarderleri de geride bıraktı ve Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 70 milyar dolarla dünyanın en zengin 7. kişisi oldu.