Tesla, son 3 ayda 90 bin araç satmayı başardı

Tesla, ikinci çeyrekte ulaştığı 90 bin 650 adet araç satışı ile, 72 binlik beklentiyi aştı.

Elektrikli otomobillerin bir hayli yaygınlaşmaya başladığı son yıllarda, bu pazarda ipleri elinde bulunduran Tesla, yeni bir rekora daha imza attı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi, yılın ikinci çeyreğinde 90 bin 650 adet araç satışı gerçekleştirerek, 72 bpn olan beklentileri aştı.

TOYOTA'YI GEÇTİ

Ayrıca yüzde 3.7 oranında değerlenen Tesla hisseleri şirketin piyasa değerini Toyota'nın önüne geçirdi.

EN ÇOK SATAN YİNE MODEL 3 OLDU

Tesla'nın bu dönemde 80 bin Model 3 ve Model Y, 10 binden fazla da Model S ve Model X sattığı açıklandı.

Tesla CEO'su Elon Musk, mayıs ayında tüm uyarıları rağmen fabrikalarının kapılarını açarak üretime başlama kararı ile gündeme gelmişti.

Öte yandan, geçen yıl 367 bin 500 adet araç satan Tesla'nın piyasa değerinde geçtiği Toyota, 2019'da 10.7 milyon araç satmıştı.

Rakamlar, Tesla'nın kendinden 30 kat daha fazla araç satan bir üreticiyi geçtiğini gözler önüne seriyor.











