Tesla, son çeyrekte 300 bin araç teslimatını aştı

Tesla, 2021'in son çeyreğinde 308 bin 600 araç teslimatı gerçekleştirdi ve beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi.

Dünyanın en popüler elektrikli araç üreticisi Tesla, 2021 yılının son çeyreğinde Wall Street beklentilerinin üzerinde, rekor sayıda araç teslim etti.

Tesla, son çeyrekte analistlerin 263 bin 26 araç teslimi beklentilerinin çok üzerine çıkarak 308 bin 600 araç teslimatı gerçekleştirdi.

Şirketin ekim-aralık döneminde araç teslimatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 30 civarında artış gösterdi.

2021'DE 936 BİN ARAÇ TESLİMİ

Tesla'nın 2021 yılının tamamında araç teslimatları yüzde 87 artarak 936 bin 172'ye ulaştı.

Satışların ağırlığını orta segmente hitap eden Model 3 ve SUV sınıfındaki Model Y oluştururken Model S ve Model X araçlardan 11 bin 750 adet satıldı.

Çip sektöründeki tedarik sorununa rağmen Çin pazarındaki üretimini artıran elektrikli otomobil devi, böylece üst üste altıncı çeyreğinde de rekor teslimat yapmış oldu.