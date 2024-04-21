Tesla sorunlu gaz pedalı nedeniyle 3 binden fazla Cybertruck modelini geri çağırdı Tesla, gaz pedalının yerinden çıkıp aracın iç kaplamasına sıkışabilmesi nedeniyle 3 bin 878 Cybertruck modelini geri çağırma kararı aldı.

ensonhaber.com

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Çelik ağırlıklı tasarımı sayesinde oldukça ilgi gören otomobilin ilk teslimatları geçtiğimiz aylarda başladı.

Teslimatların başlamasından kısa bir süre sonra, Cybertruck ile ilgili kullanıcı verileri gelmeye başladı.

Cybertruck'ta kritik sorun

ABD'deki Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi NHTSA, Cybertruck modellerindeki gaz pedalı sorunu nedeniyle araçların geri çağırılmasını istedi.

NHTSA, geri çağırma raporunda, yerinden çıkmış bir pedalın hem gaz hem de fren pedallarındaki torku keserek kaza riskini artırabileceğini belirtti.

Yeni teslimatlar ertelendi

Çevrimiçi raporlara göre Cybertruck'ın planlanan teslimatları da gaz pedalındaki sorunlar nedeniyle ertelendi.

ABD merkezli otomobil üreticisi, yeni keşfedilen sorun hakkında şimdilik bir açıklama yapmadı.