Tesla, süspansiyon parçası nedeniyle bazı araçlarını geri çağırıyor Tesla, ön süspansiyon yan bağlantılarının gevşeyebileceği gerekçesiyle ABD'de bazı araçları geri çağırma listesine ekledi.

ensonhaber.com

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, araçlarda yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman geri çağırma programları başlatıyor.

Şirket, bu kez de ön süspansiyon yan bağlantılarının gevşeyebileceği gerekçesiyle ABD'de bazı araçları geri çağırma listesine ekledi.

Tesla, geri çağrılan 2018 ve 2019 model yılı araçlarda yan bağlantının alt şasiden ayrılmasına izin verebilecek sorunu çözmek için yan bağlantı elemanlarını sıkacak veya değiştirecek.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, yanal bir bağlantı ayrımının tekerlek hizalamasını değiştirebileceğini, dengesizliğe neden olabileceğini ve kaza riskini artırabileceğini söyledi.

Tesla, Ocak 2019'dan bu yana geri çağırmayla ilgili veya ilgili olabilecek 25 garanti talebi ve 2 saha raporu olduğunu, ancak herhangi bir kaza veya yaralanma raporu olmadığını söyledi.

Etkilenen modeller

Söz konusu geri çağırmadan, 2018 ve 2019 yıllarında üretilen 400'den fazla Model 3 etkileniyor.