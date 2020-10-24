Tesla, tam otomatik sürüş sisteminin beta sürümünü kullanıcılara sundu

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni tam otomatik sürüş sisteminin beta sürümünü kısıtlı sayıda kullanıcı için yayınladı.

Son yıllarda satışa çıkan elektrikli otomobillerde yer alan otonom sürüş desteği, ne yazık ki istenilen seviyeye ulaşabilmiş değil.

Bu nedenle Tesla başta olmak üzere birçok üretici, araçların sürücüsüz moduna pek fazla güvenilmemesi gerektiğini söylüyor.

Elektrikli otomobillerin kendi kendini sürme becerisi ise 1'den 5'e kadar olan numaralarla belirleniyor. Sürücünün hiçbir müdahalesi olmadan A noktasından B noktasına gidebilen araçlar 5. seviye otonom araç olarak adlandırılıyor.





TESLA, 5. SEVİYE OTONOM SÜRÜŞÜ YAYINLADI

Geçtiğimiz aylarda Şanghay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC) Elon Musk, 5. seviye otonom sürüş teknolojisinin temel fonksiyonlarının bu sene içerisinde tamamlanacağını söylemişti.

Tesla, yeni tam otomatik sürüş sisteminin beta sürümünü kısıtlı sayıda kullanıcıya sundu.

Şimdiye kadar hem Tesla'dan hem de Elon Musk'tan gelen uyarılarda sistemin güvenilir olduğu, ancak yine de direksiyon başında kalınması ve rehavete kapılmaması gerektiği belirtiliyordu.

Beta sürümde de bu uyarılar devam ediyor. Yapılan yeniliklere rağmen sistemsel sorunlar yaşanabileceği belirtiliyor.

Sınrılı sayıda kullanıcıya sunulan beta sürümle birlikte tüm kontrolün artık araçlarda olacağı söyleniyor. Yani Tesla otomobiller artık rotaya ulaşabilmek için gerekli dönüşleri yapıp, araç sollayabiliyor.

Şirket sürekli olarak geliştirilecek olan sistemin gelecek günlerde daha fazla kullanıcıya ulaşacağını belirtiyor. Tamamıyla sinir ağlarına dayanan sistem daha fazla insan tarafından kullanıldıkça daha hızlı gelişecek.

Otomobil üreticilerinin yanı sıra; Google'ın ana şirketi Alphabet, Waymo ve Uber gibi bir çok teknoloji şirketi, otonom sürüş endüstrisine milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor.

Ancak endüstri uzmanları, sektörün ve kamuoyunun otonom araçlara tam olarak güvenmeye hazır hale gelmesinin zaman alacağını söylüyor.

SEVİYE 5 OTONOM NEDİR

En son teknoloji otonom sürüş sistemi olan seviye 5'te, artık bütün kontroller araca ait oluyor ve sürücü tamamen devre dışı kalabiliyor.

Direksiyon idaresi, gaz ve fren pedallarıyla hızlanma gibi tüm hareketler, kritik öneme sahip tüm durumlar ile çevre kontrolü ve trafik sıkışıklığı gibi özel durumlar da dahil olmak üzere her şey otomatik olarak gerçekleşiyor.