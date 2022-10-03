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    Tesla, tam otonom sürüş özelliğini herkese açıyor

    Tesla, otonom sürüş özelliği Full-Self Driving Beta’nın yıl sonunda küresel olarak yayınlanacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 09:32
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    Tesla, tam otonom sürüş özelliğini herkese açıyor

    Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

    Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebilme yeteneğine sahip.

    Tesla ve Google başta olmak üzere birçok şirket, otonom sürüş denilen sürücüsüz teknolojiyi geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor.

    Tesla, şu anda piyasadaki otomobillerde Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) yazılımını ücretli ek paket halinde sunuyor. Ancak yazılım, henüz beta sürümünden çıkıp tam olarak yayınlanmış değil.

    otonom

    Yıl sonunda herkese açılıyor

    Tesla, AI 2022 Günü etkinliğinde şu anda hala beta test aşamasında olan Full Self Driving (FSD) teknolojisi hakkında bazı önemli bilgiler verdi. Şirket,

    Sistemin tüm ülkelerde onay alması için ise yoğun çaba sarfettiklerini belirten Elon Musk, FSD yazılımının yıl sonunda küresel olarak yayınlanacağını duyurdu.

    FSD’nin kullandığı modelleri oluşturmak için Tesla araçlarından gelen veriler sürekli olarak işleniyor ve kullanılıyor.

    Bu veriler şirketin kendi süper bilgisayarı üzerinde analiz ediliyor ve yapay zekanın eğitimi sağlanıyor. Daha sonra tüm bu süreç, uzaktan güncelleme ile Tesla modellerine aktarılıyor.

    Tam otonom sürüş (Seviye 5 otonom) nedir

    En son teknoloji otonom sürüş sistemi olan seviye 5'te, artık bütün kontroller araca ait oluyor ve sürücü tamamen devre dışı kalabiliyor.

    Direksiyon idaresi, gaz ve fren pedallarıyla hızlanma gibi tüm hareketler, kritik öneme sahip tüm durumlar ile çevre kontrolü ve trafik sıkışıklığı gibi özel durumlar da dahil olmak üzere her şey otomatik olarak gerçekleşiyor.


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