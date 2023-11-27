Tesla, tam otonom sürüş özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor Tesla, Çin'de Tam Otonom Sürüş (FSD) yazılımının beta sürümünü sunmaya hazırlanıyor. Söz konusu özelliğin 2024'ün ilk aylarına kadar yayınlanması bekleniyor.

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Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebilme yeteneğine sahip.

Tesla CEO'su Elon Musk, tam kendi kendine sürüş özelliğinin insan müdahalesi olmadan çalışabilmeye çok yakın olduğunu ve testlerin neredeyse tamamlandığını söylemişti.

Tam otonom sürüş beta Çin'de yayınlanacak

Tesla, Çin'de Tam Otonom Sürüş (FSD) yazılımının beta sürümünü sunmaya hazırlanıyor.

Lansman tarihi henüz açıklanmasa da bu yılın sonu ya da 2024'ün başları işaret ediliyor.

Ülkede otonom sürüşle ilgili yeni yasaların çıkması Tesla'ya bu yönde adım atma imkanı tanıdı.

Çin'de bazı yerel yönetimler üçüncü ve dördüncü seviye otonom sürüşe sahip seri üretim araçların coğrafi olarak kısıtlanmış alanlarda olsa da halka açık yollarda test edilebilmesine izin veren yasalar çıkardı.

Seviye 5 otonom sistemi, sürücünün herhangi bir noktada kontrolü devralmasına gerek kalmadan aracı her alanda her koşulda çalıştırmasını mümkün kılıyor.

FSD’nin kullandığı modelleri oluşturmak için Tesla araçlarından gelen veriler sürekli olarak işleniyor ve kullanılıyor.

Bu veriler, şirketin kendi süper bilgisayarı üzerinde analiz ediliyor ve yapay zekanın eğitimi sağlanıyor. Daha sonra tüm bu süreç, uzaktan güncelleme ile Tesla modellerine aktarılıyor.