Tesla, tam otonom sürüşü ücretsiz olarak herkese açıyor Tesla, ülkemizde 219 bin TL'ye satılan "Full Self-Driving" (FSD) isimli tam otonom sürüş opsiyonunu, 1 aylığına ücretsiz hâle getiriyor.

ensonhaber.com

Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebilme yeteneğine sahip.

1 aylığına herkese açılıyor

Tesla, ülkemizde 219 bin TL'ye satılan "Full Self-Driving" (FSD) isimli tam otonom sürüş opsiyonunu, 1 aylığına ücretsiz hâle getiriyor.

Yalnızca Amerika'daki müşterileri ilgilendiren bu durum, Elon Musk tarafından da doğrulandı.

Tesla'nın bu kararı, yasal zorunluluktan mı yoksa sadece pazarlama stratejisi olarak mı aldığı henüz bilinmiyor.

Aralık 2023'te Tesla, otopilot sistemindeki bir yazılım güncellemesi için iki milyondan fazla aracı geri çağırmıştı.