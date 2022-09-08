Tesla, teslimatları hızlandırıyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'de Model 3 ve Model Y araçları için bekleme sürelerini düşürdü.

Son zamanlarda Çin'de üretimini artıran Tesla, birçok sorunlarla boğuşuyor. Küresel çip sıkıntısı nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşayan şirket, geçtiğimiz ay ise Sichuan bölgesindeki yüksek elektrik kullanımı nedeniyle üretimde kesintiler yaşamıştı.

Görünüşe göre ABD'li şirket, Çin'deki sorunları çözdü ve üretimi hızlandırmaya başladı.

Bekleme süreleri düştü

Şirket, Çin'de ürettiği Model 3 ve Model Y araçları için alıcıların bekleme sürelerini azalttı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Model 3 ve Model Y araçlar için bekleme süresi 10-14 haftadan 6-10 haftaya geriledi.

Model Y'nin uzun menzilli versiyonunda 16-20 hafta olan bekleme süresi 10-14 haftaya çekildi.



