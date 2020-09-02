Tesla, toplamda 5 milyar dolarlık hisse senedi satacak

Tesla, toplamda 5 milyar dolarlık hisse senedi satacak

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 5 milyar dolarlık hisse senedi satmayı planladığını duyurdu.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla için 2020 yılı, koronavirüse rağmen oldukça olumlu geçti.

Tesla hisseleri, son 1 yıl içinde yüzde 500 değer kazandı ve şirketin değeri 400 milyar doları aştı. Söz konusu artıştan sonra yeni hisse satış programını duyuran Tesla, toplamda 5 milyar dolarlık hisse satışı yapacağını açıkladı.

Tesla'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu raporda, 5 milyar dolara kadar hisse senedi satışı yapılmasının planlandığı yer aldı.

Söz konusu raporda, aralarında Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank ve Morgan Stanley'in de bulunduğu 10 banka aracılığıyla "zaman zaman" hisse satışı yapılacağı bildirildi.





ELON MUSK, DÜNYANIN EN ZENGİN 3. İSMİ OLMUŞTU

Öte yandan Milyarderler Endeksi'ne göre Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 115,4 milyar dolara ulaşan mal varlığıyla dünyanın en zengin üçüncü ismi olmuştu.

Tesla hisselerindeki yükselişle servetini artıran Musk, 110,8 milyar dolarlık mal varlığına sahip Facebook’un Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'i geçmeyi başardı.