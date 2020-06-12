- En Son Haber
- Otomobil Haberleri
- Tesla, Toyota'yı geçerek en değerli üretici oldu
Tesla, Toyota'yı geçerek en değerli üretici oldu
- Haber Merkezi
- 12.06.2020 - 09:19
Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, piyasaya sürdüğü birden fazla elektrikli otomobil modeliyle oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı.
EN DEĞERLİ OTOMOBİL ÜRETİCİSİ OLDU
Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Tesla, 1.000 dolara yaklaşan hisse değeriyle Toyota'yı geçerek, en değerli otomobil üreticisi konumuna ulaşmayı başardı.
Tesla'nın liderliğe oturduğu en değerli otomobil üreticileri listesinde, ikinci sırada Japon devi Toyota bulunuyor.
Listenin üçüncü sırasında Alman otomobil üreticisi Volkswagen yer alırken, dördüncü ve beşinci sırada sırasıyla Honda ve Daimler yer alıyor.
EN DEĞERLİ OTOMOBİL ŞİRKETLERİ
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Honda
- Daimler
- Ferrari
- BMW
- General Motors
- SAİC
- Ford
- Hyundai
- BYD
- Fiat Chrysler (FCA)
- Subaru
- Suzuki
- Nissan
- Geely
- Groupe PSA
- Renault
- FAW
Koronavirüs salgını nedeniyle listedeki birçok otomobil üreticisi oldukça etkilendi ve değer kaybetti. Ancak Elon Musk, geçtiğimiz aylarda salgından pek fazla etkilenmeyeceklerini belirtmiş ve zor durumda kalmayacaklarını açıklamıştı.
Tesla'nın en değerli otomobil üreticisi olması, Elon Musk'ın söylemlerini haklı çıkardı.