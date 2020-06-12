Tesla, Toyota'yı geçerek en değerli üretici oldu

Tesla, Toyota'yı geçerek en değerli üretici oldu

Piyasa değeri 180 milyar doları aşan Tesla, Toyota'yı geride bırakarak en değerli otomobil üreticisi olmayı başardı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, piyasaya sürdüğü birden fazla elektrikli otomobil modeliyle oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı.

EN DEĞERLİ OTOMOBİL ÜRETİCİSİ OLDU

Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Tesla, 1.000 dolara yaklaşan hisse değeriyle Toyota'yı geçerek, en değerli otomobil üreticisi konumuna ulaşmayı başardı.

Tesla'nın liderliğe oturduğu en değerli otomobil üreticileri listesinde, ikinci sırada Japon devi Toyota bulunuyor.

Listenin üçüncü sırasında Alman otomobil üreticisi Volkswagen yer alırken, dördüncü ve beşinci sırada sırasıyla Honda ve Daimler yer alıyor.

EN DEĞERLİ OTOMOBİL ŞİRKETLERİ

Tesla

Toyota

Volkswagen

Honda

Daimler

Ferrari

BMW

General Motors

SAİC

Ford

Hyundai

BYD

Fiat Chrysler (FCA)

Subaru

Suzuki

Nissan

Geely

Groupe PSA

Renault

FAW

Koronavirüs salgını nedeniyle listedeki birçok otomobil üreticisi oldukça etkilendi ve değer kaybetti. Ancak Elon Musk, geçtiğimiz aylarda salgından pek fazla etkilenmeyeceklerini belirtmiş ve zor durumda kalmayacaklarını açıklamıştı.

Tesla'nın en değerli otomobil üreticisi olması, Elon Musk'ın söylemlerini haklı çıkardı.