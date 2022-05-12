Tesla, tüm dünyada satışları durdurma noktasına geldi

Elon Musk, düşük üretim nedeniyle Tesla'nın bir süreliğine sipariş almayı durdurabileceğini açıkladı.

Çip üreticileri, pandemi döneminde akıllı telefon ve elektronik ürünlere yönelik artan talebe karşılık verirken, bu durum otomotiv sektöründe çip tedariki sorununa neden oldu.

Otomobil üreticileri, 2021'de kaybedilen 10.5 milyon araç da dahil olmak üzere, kıtlığın başlamasından bu yana dünya çapında 12 milyondan fazla aracı üretemedi.

Tesla satışları durdurabilir

Elon Musk, Tesla’nın bir süreliğine sipariş almayı durdurabileceğini açıkladı. Araçlara olan yüksek talebe yetişemediklerini belirten Musk, “Talep, üretimi inanılmaz derecede aşıyor. Doğrusu muhtemelen belli bir sürenin ardından herhangi bir sipariş almayı bırakacağız." dedi.





Volkswagen de benzer bir açıklama yapmıştı

olkswagen CEO'su Herbert Diess, geçtiğimiz günlerde Avrupa ve ABD'deki tüm elektrikli otomobillerini sattıklarını açıklamıştı.

Bu da Volkswagen'in elektrikli araçlarından satın almak isteyen tüketicilerin 2023 yılına kadar beklemek zorunda kalacakları anlamına geliyor.

Bu krizin en büyük nedeni ise Volkswagen'in elektrikli otomobil üretim kapasitesinin çip sorunları nedeniyle oldukça sınırlı olması. Şirket, şu anda üretimdeki yavaşlama nedeniyle siparişlere yetişememeye başladı.