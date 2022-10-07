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    Tesla, Türkiye'de 13 farklı bölgeye şarj istasyonu kuracak

    Tesla, Türkiye'ye kuracağı Tesla Supercharger istasyonlarının adresini detaylı şekilde açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 09:21
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    Tesla, Türkiye'de 13 farklı bölgeye şarj istasyonu kuracak

    Tesla, önümüzdeki aylarda elektrikli araçlarını ülkemize getirmeye hazırlanıyor. Elektrikli araç devi, yeni model araçlarını Türkiye’de satışa çıkarmadan önce iş ilanları yayınlamaya başlamıştı.

    Ülkemizde satış yapmak için hazırlıklarını sürdüren Tesla, yeni güncelemeyle birlikte otomobillere Türkçe dil desteğini de göndermeye başlamıştı.

    Tesla, şarj ağını genişletiyor

    2016 yılından beri konumlandırdığı hızlı şarj istasyonları (Supercharger) ağ haritasını güncelleyen Telsa, bunun yanında Türkiye'deki istasyonların adresini de açıkladı.

    Şirketin, Türkiye'de 13 farklı lokasyona Supercharger istasyonu kuracağı ortaya çıktı.

    tesla

    Tesla şarj istasyonları nerede kurulacak

    Kocaeli - Şekerpınar Mahallesi
    İzmir - Çeşme otoyolu ve Kemal Atatürk mahallesi.
    Ankara - Konya Devlet Yolu Yenimahalle
    Antalya - Konyaaltı Muratpaşa
    Aydın - Işıklı Bulvarı, Efeler/Aydın
    Balıkesir - Aziziye Mah. Susurluk/Balıkesir
    Bursa - 2. Osman Gazi Cd ve İstanbul caddesi Osmangazi/Bursa
    Edirne - Şükrüpaşa, Kıyık Cd.
    Konya - Dokuz Mahallesi, Yeni İstanbul Cd. Selçuklu/Konya


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