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- Tesla, Türkiye'de 13 farklı bölgeye şarj istasyonu kuracak
Tesla, Türkiye'de 13 farklı bölgeye şarj istasyonu kuracak
- Haber Merkezi
- 07.10.2022 - 08:59
- Güncelleme : 07.10.2022 - 09:21
Tesla, önümüzdeki aylarda elektrikli araçlarını ülkemize getirmeye hazırlanıyor. Elektrikli araç devi, yeni model araçlarını Türkiye’de satışa çıkarmadan önce iş ilanları yayınlamaya başlamıştı.
Ülkemizde satış yapmak için hazırlıklarını sürdüren Tesla, yeni güncelemeyle birlikte otomobillere Türkçe dil desteğini de göndermeye başlamıştı.
Tesla, şarj ağını genişletiyor
2016 yılından beri konumlandırdığı hızlı şarj istasyonları (Supercharger) ağ haritasını güncelleyen Telsa, bunun yanında Türkiye'deki istasyonların adresini de açıkladı.
Şirketin, Türkiye'de 13 farklı lokasyona Supercharger istasyonu kuracağı ortaya çıktı.
Tesla şarj istasyonları nerede kurulacak
Kocaeli - Şekerpınar Mahallesi
İzmir - Çeşme otoyolu ve Kemal Atatürk mahallesi.
Ankara - Konya Devlet Yolu Yenimahalle
Antalya - Konyaaltı Muratpaşa
Aydın - Işıklı Bulvarı, Efeler/Aydın
Balıkesir - Aziziye Mah. Susurluk/Balıkesir
Bursa - 2. Osman Gazi Cd ve İstanbul caddesi Osmangazi/Bursa
Edirne - Şükrüpaşa, Kıyık Cd.
Konya - Dokuz Mahallesi, Yeni İstanbul Cd. Selçuklu/Konya