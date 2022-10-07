Tesla, Türkiye'de 13 farklı bölgeye şarj istasyonu kuracak

Tesla, Türkiye'ye kuracağı Tesla Supercharger istasyonlarının adresini detaylı şekilde açıkladı.

Tesla, önümüzdeki aylarda elektrikli araçlarını ülkemize getirmeye hazırlanıyor. Elektrikli araç devi, yeni model araçlarını Türkiye’de satışa çıkarmadan önce iş ilanları yayınlamaya başlamıştı.

Ülkemizde satış yapmak için hazırlıklarını sürdüren Tesla, yeni güncelemeyle birlikte otomobillere Türkçe dil desteğini de göndermeye başlamıştı.

Tesla, şarj ağını genişletiyor

2016 yılından beri konumlandırdığı hızlı şarj istasyonları (Supercharger) ağ haritasını güncelleyen Telsa, bunun yanında Türkiye'deki istasyonların adresini de açıkladı.

Şirketin, Türkiye'de 13 farklı lokasyona Supercharger istasyonu kuracağı ortaya çıktı.

Tesla şarj istasyonları nerede kurulacak

Kocaeli - Şekerpınar Mahallesi

İzmir - Çeşme otoyolu ve Kemal Atatürk mahallesi.

Ankara - Konya Devlet Yolu Yenimahalle

Antalya - Konyaaltı Muratpaşa

Aydın - Işıklı Bulvarı, Efeler/Aydın

Balıkesir - Aziziye Mah. Susurluk/Balıkesir

Bursa - 2. Osman Gazi Cd ve İstanbul caddesi Osmangazi/Bursa

Edirne - Şükrüpaşa, Kıyık Cd.

Konya - Dokuz Mahallesi, Yeni İstanbul Cd. Selçuklu/Konya