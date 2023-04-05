Tesla, Türkiye'de galericilerin oyununu bozdu Ellerindeki Tesla modellerini fahiş fiyata satan bazı fırsatçı oto galerilerin oyunu, Tesla'nın resmi olarak Türkiye'ye giriş yapmasıyla bozuldu.

İHA

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, resmen Türkiye'de satışlara başlıyor. Tesla, ülkemizde ilk olarak sadece Model Y'yi satışa sunacak.

Türkiye sınırlarına girecek modeller Berlin'de üretilecek. Çevrimiçi olarak sipariş verebileceğiniz modeller için 10 bin TL'lik bir ödeme yapmanız gerekiyor.

Üç farklı donanım seviyesi ile gelecek Tesla Model Y, Autopilot sistemini de standart olarak sunacak.

Tesla Model Y Türkiye fiyatı

Model Y - 455 km menzil - 1 milyon 548 bin 732 TL

Model Y Long Range - 533 km menzil - 1 milyon 619 bin 532 TL

Model Y Performance - 514 km menzil - 1 milyon 778 bin 832 TL

Galericilerin oyunu bozuldu

Öte yandan bazı galericiler, şimdiye kadar Tesla Model Y'yi fahiş fiyatlarla satıyordu.

Ellerindeki Tesla modellerini fahiş fiyata satan bazı fırsatçı oto galerilerin oyunu, Tesla'nın resmi olarak Türkiye'ye giriş yapmasıyla bozuldu.

Tesla’nın Türkiye’de 1,5 milyon liradan başlayan fiyatlarla sattığı araçların ilan sayfalarında lansmandan önce 2,5-3 milyon liraya satışa konulduğu görüldü.