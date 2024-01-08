Tesla, Türkiye'deki ilk fiziksel mağazasını açtı Amerikan elektrikli otomotiv devi Tesla, Türkiye'de ilk fiziksel mağazasını Ankara'da hayata geçirdi. Söz konusu mağaza, Model Y ile test sürüşü imkanı da sunuyor.

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Tesla, dünyanın en tanınmış elektrikli otomobil markalarından biri olarak, geçen yılın nisan ayında Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı.

Ancak, Tesla'nın satış stratejisi, araçları yalnızca resmi internet sitesi üzerinden satmak ve teslimatları belirli adreslerde yapmak şeklindeydi.

Tesla ilk mağazasını açtı

Amerikan elektrikli otomotiv devi Tesla, Türkiye'de ilk fiziksel mağazasını Ankara'da açtı.

Mağazada Model Y test sürüşü yapmak ve elektrikli araçlar hakkında bilgi almak mümkün olacak.

Yeni mağaza, Tesla'nın şarj cihazları, güneş panelleri ve Powerwall gibi ürünleri hakkında da resmi bilgiye ulaşım imkanı sağlayacak.

Ziyaretçiler batarya teknolojisi ve şarj altyapısı dahil olmak üzere Model Y hakkında bilgi alabilecek.