Tesla, Türkiye'deki iş ilanlarına devam ediyor

Türkiye'de resmi faaliyetlerine başlamaya hazırlanan elektrikli otomotiv üreticisi Tesla, yeni iş ilanları açmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda, resmi internet sitesinde bulunan süper şarj istasyonlarının yerlerini gösteren listeye Türkiye'den bazı şehirleri ekleyen Tesla, önümüzdeki aylarda elektrikli araçlarını ülkemize getirmeye hazırlanıyor.

Elektrikli araç devi, yeni model araçlarını Türkiye’de satışa çıkarmadan önce iş ilanları yayınlamaya başladı.

İlk yayınladığı iş ilanlarında Mağaza Müdürü ve iki Satış Danışmanı arayan ABD'li şirket, yeni arayışlar içerisine girdi.

Tesla, yeni ilan yayınladı

Tesla, internet sitesinde son açılan iş ilanında Türkiye için 'Satış ve Müşteri Desteği' elamanı arıyor.

Personelden, Tesla otomobillerin satışında aktif görev alması ve müşterilere hem satış öncesi hem de satış sonrası destek olması bekleniyor.

Tesla, "Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited" şirketi adı altında Türkiye'de resmi faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Tesla'nın Türkiye operasyonunun başına daha önce Lufthansa Group bünyesinde çalışan Kemal Geçer getirilmişti.

Öte yandan; Tesla Model S, Model 3, Model X ve Model Y'nin ülkemize ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor.

Tesla'nın Türkiye'deki aktif iş ilanlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz.