Tesla, Türkiye'deki otomobillerine zam yaptı Tesla Türkiye, Model Y fiyatlarına zam yaptı ve yeni teslimatları 2024 yılına erteledi.

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ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de satışlara başlamıştı. Tesla, ülkemizde ilk olarak sadece Model Y'yi satışa sundu.

Türkiye sınırlarına girecek modeller Berlin'de üretilecek. Çevrimiçi olarak sipariş verebileceğiniz modeller için 10 bin TL'lik bir ödeme yapmanız gerekiyor.

Tesla Model Y, Türkiye’ye geleli daha bir ay olmadan 10 bin adedin üzerinde sipariş aldı. Tesla ise 1000 adetlik bir ön sipariş almayı planlıyordu.

Tesla'dan zam kararı

Tesla Türkiye, Model Y fiyatlarına zam yaptı. Yapılan zamdan sonra, 1 milyon 563 bin TL'ye satılan otomobilin yeni fiyatı, 1 milyon 664 bin TL olarak güncellendi.

Arkadan itişli, uzun menzil ve performans olmak üzere üç farklı versiyonla satılan Model Y'nin teslimat süreleri de uzadı.

Yeni sipariş verecek kullanıcılar, otomobillerine 2024 yılında sahip olabilecek.