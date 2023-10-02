Tesla, Türkiye'deki resmi satış rakamlarını ilk kez paylaştı Tesla, üye olmamasına rağmen resmi satış rakamlarını Otomotiv Distribütörleri & Mobilite Derneği (ODMD) ile paylaşmaya başladı.

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Otomotiv Distribütörleri & Mobilite Derneği (ODMD), her ay Türkiye'deki otomobil satış verilerini paylaşıyor ve biz de bunları sizlere aktarıyoruz.

Ancak ODMD'nin paylaştığı verilerde şimdiye kadar Tesla'yı görememiştik. Çünkü ABD merkezli şirket, ODMD'ye üye olmadığı için satış verilerini paylaşmıyordu.

Tesla geriye dönük veri paylaştı

Tesla, üye olmamasına rağmen resmi satış rakamlarını Otomotiv Distribütörleri & Mobilite Derneği (ODMD) ile geriye dönük şekilde paylaşmaya başladı.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin haberine göre, Tesla haziran ve ağustos ayları arasında 5 bin 500 adet araç teslim etti. Eylül ayı itibarıyla Tesla teslimatlarının 9 bini aşması bekleniyor.

Tesla'nın Türkiye'de satışa sunduğu Model Y'nin üç versiyonu bulunuyor. Arkadan itişli modelin fiyatı KDV ve ÖTV hariç 1.267.510 TL, çift motorlu ve dört çeker olan Model Y Long Range 1.325.790 TL, Model Y Performance'ın fiyatı ise 1.456.920 TL olarak listeleniyor.

Tesla, resmi web sitesinde yer alan fiyatlarda ÖTV ve KDV'yi hariç tutuyor.