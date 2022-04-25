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    Tesla, Türkiye'deki şarj istasyonlarını artırıyor

    Türkiye'deki istasyon ağı haritasını güncelleyen Tesla, yeni şarj istasyonları ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 09:22
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    Tesla, Türkiye'deki şarj istasyonlarını artırıyor

    Tesla, önümüzdeki aylarda elektrikli araçlarını ülkemize getirmeye hazırlanıyor. Elektrikli araç devi, yeni model araçlarını Türkiye’de satışa çıkarmadan önce iş ilanları yayınlamaya başlamıştı.

    Ülkemizde satış yapmak için hazırlıklarını sürdüren Tesla, yeni güncelemeyle birlikte otomobillere Türkçe dil desteğini de göndermeye başlamıştı.

    Tesla, şarj ağını genişletiyor

    2016 yılından beri konumlandırdığı hızlı şarj istasyonları (Supercharger) ağ haritasını güncelleyen Telsa, bunun yanında Türkiye'deki istasyonların sayısını da artırdı.

    2022 yılı itibarıyla faaliyete geçmesi planlanan Tesla Supercharger şarj istasyonları, tüm elektrikli otomobil kullanıcılarına açık olacak.

    Tesla Model S, Model 3, Model X ve Model Y'nin ülkemize ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor.

    tehad

    tesla


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