Tesla Türkiye'den ikinci zam: İşte yeni Model Y fiyatları Geçtiğimiz yıl nisan ayında Tesla, Model Y aracıyla birlikte Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Şirket, 2024 yılında fiyatları iki kez artırdı.

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ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz yıl Türkiye'de satışlara başlamıştı. Tesla, ülkemizde ilk olarak sadece Model Y'yi satışa sundu.

Türkiye sınırlarına girecek modeller Berlin'de üretiliyor. Tesla Model Y, Türkiye’ye geleli daha bir ay olmadan 10 bin adedin üzerinde sipariş almış beklentileri fazlasıyla karşılaşmıştı.

Tesla'dan bir zam daha

İlk satışa çıktığında 1 milyon 563 bin TL fiyata sahip Tesla Model Y, bu yıl ikinci kez zamlandı.

Şubat ayının başında gelen zamla birlikte fiyatı 2 milyon 407 bin TL'ye yükselen otomobil, gelen zamla birlikte artık 2 milyon 643 bin TL'ye satılacak.

Tesla Model Y güncel fiyatları

Arkadan İtiş, Elektrikli Standart, Otomatik 2 milyon 643 bin TL

Çift Motorlu Dört Çeker, Elektrikli Long Range, Otomatik 3 milyon 104 bin TL

Çift Motorlu Dört Çeker, Elektrikli Performance, Otomatik 3 milyon 230 bin TL