Tesla Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye'ye geliyor. Resmi Instagram hesabından paylaşım yapan şirket, Türkiye'ye geleceği tarihi paylaştı.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz aylarda, resmi internet sitesinde bulunan süper şarj istasyonlarının yerlerini gösteren listeye Türkiye'den bazı şehirleri ekleyen Tesla, önümüzdeki aylarda elektrikli araçlarını ülkemize getirmeye hazırlanıyor.

Elektrikli araç devi, yeni model araçlarını Türkiye’de satışa çıkarmadan önce iş ilanları yayınlamış ve çeşitli pozisyonlarda işe alımlar yapmıştı.

Tesla, 4 Nisan'da satışlara başlayacak

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla Türkiye'ye geliyor. Resmi Instagram hesabından açıklama yapan şirket, "4/4" paylaşımı yaparak ülkemizdeki satışlara 4 Nisan'da başlayacağını duyurdu.

Tesla'nın vurguladığı 4 Nisan tarihi ile birlikte araçların ön satışlarına başlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Diğer yandan 4/4 vurgusu Tesla'nın ürün gamındaki dört aracın da ülkemize geleceği anlamına geliyor olabilir.

Supercharger şarj istasyonları ile ülkemizde resmi olarak faaliyete geçen Tesla, yakın zamanda elektrikli otomobilleriyle ülkemizde yer alacak.

Şirketin ilk etapta Model 3 ve Model Y ile daha küçük otomobillerini Türkiye piyasasına çıkarması bekleniyor.

Tesla, Türkiye'de lisans almıştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK), aralarında Tesla'nın da olduğu 119 şirkete elektrikli araç şarj istasyonları kurabilmeleri için lisans verdi.

EPDK'nın kurallarına göre, Tesla'nın ülkemizde kuracağı şarj istasyonları tek bir markaya ait olmayacak. Diğer elektrikli araçlar da Tesla'nın şarj istasyonlarından faydalanabilecek.