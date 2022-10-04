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    Tesla, üçüncü çeyrekte 383 binden fazla araç sattı

    Tesla, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde toplam 383 bin 830 adet otomobil satışı gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 08:35
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 09:02
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    Tesla, üçüncü çeyrekte 383 binden fazla araç sattı

    Son zamanlarda Çin'de üretimini artıran Tesla, birçok sorunlarla boğuşuyor. Küresel çip sıkıntısı nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşayan şirket, yine de satışlarını artırmaya devam ediyor.

    Tesla'nın web sitesinde yer alan rapora göre, şirket yılın üçüncü çeyreğinde toplamda 383 bin 830 adet otomobil satışı gerçekleştirdi.

    Bu satışların 18 bin 672 adedi Model S ve Model X satışlarından oluşurken, Model 3 ve Model Y satışları ise 325 bin 158 olarak açıklandı.

    Tesla, üretimi hızlandırdı

    Öte yandan şirket, tüm araçların dönem sonuna kadar teslim edileceğini söyledi. İki yıl boyunca her çeyrekte daha fazla satış yapmayı başaran Tesla, özellikle Teksas, Şanghay ve Berlin fabrikalarında üretimi hızlandırdı.

    tesla

    Bekleme süreleri düştü

    Şirket, Çin'de ürettiği Model 3 ve Model Y araçları için alıcıların bekleme sürelerini azalttı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Model 3 ve Model Y araçlar için bekleme süresi 10-14 haftadan 6-10 haftaya geriledi.

    Model Y'nin uzun menzilli versiyonunda 16-20 hafta olan bekleme süresi 10-14 haftaya çekildi.


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