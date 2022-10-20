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    Tesla, üçüncü çeyrekte gelirini yüzde 100 artırdı

    Yılın üçüncü çeyreğinde Tesla, gelirlerinde yüzde 55 ve net kârında yüzde 100 artış yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 09:21
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    Tesla, üçüncü çeyrekte gelirini yüzde 100 artırdı

    Son zamanlarda Çin'de üretimini artıran Tesla, birçok sorunlarla boğuşuyor. Küresel çip sıkıntısı nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşayan şirket, yine de satışlarını artırmaya devam ediyor.

    Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre Tesla, toplamda 365 bin 932 araç üretti ve 343 bin 830 adet satış gerçekleştirdi.

    Firmanın, bu çeyrekteki toplam geliri, yüzde 56 artışla 21.45 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

    Şirketin otomobil gelirleri 18.69 milyar dolar ile yüzde 55 artarken, enerji birimi de 1.12 milyar dolar gelir elde etti.

    tesla

    Tesla'nın net geliri yüzde 100 arttı

    Yılın üçüncü çeyreğinde Tesla, net gelirini yüzde 100 artırdı ve 3.33 milyar dolar seviyesine çıkardı.

    Öte yandan şirket, tüm araçların dönem sonuna kadar teslim edileceğini söyledi. İki yıl boyunca her çeyrekte daha fazla satış yapmayı başaran Tesla, özellikle Teksas, Şanghay ve Berlin fabrikalarında üretimi hızlandırdı.


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