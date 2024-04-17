Tesla, ucuz elektrikli otomobil üretme planlarını erteledi Tesla, ‘Model 2’ olarak da adlandırılan 25 bin dolarlık elektrikli otomobil projesi ile ilgili yavaş hareket ediyor.

ensonhaber.com

2025'in ortalarına doğru, Tesla'nın yeni elektrikli otomobiller üretme niyetinde olduğu bildiriliyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, uzun süredir daha uygun maliyetli elektrikli otomobiller ve otonom robot taksiler konusunda hem marka takipçilerinin hem de yatırımcılarının ilgisini canlı tutuyor.

Tesla'nın, başlangıç fiyatı 25 bin dolar olan bir giriş seviyesi araç da dahil olmak üzere, bu yeni modellerle hem uygun fiyatlı benzinli araçlarla hem de artan sayıdaki ekonomik elektrikli araçlarla rekabet edebileceği öngörülüyor.

Tesla ucuz araç projesini geri plana attı

Tesla, bir süredir üzerinde çalıştığı ve zaman zaman ‘Model 2’ olarak da adlandırılan NV9 kod adlı 25 bin dolarlık ucuz elektrikli otomobil projesinde ağır ilerliyor.

Birkaç hafta önce, Tesla'nın uzun süredir söz verdiği ucuz otomobili projesini iptal ettiğini bildirmiş, Elon Musk ise çıkan haberleri yalanlamıştı.

Electrek’in kaynaklara dayandırdığı haberine göre Tesla, gerçekten de ucuz elektrikli otomobil programını ertelemiş veya geri plana atmış durumda.

Görünüşe göre şirket, tüm kaynaklarını tam otonom Tesla Robotaksi modeline harcıyor.

İlk çeyrek satışları düşük

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, birinci çeyrekte 433 bin 371 araç üretti.

Tesla'nın bu yıl ilk çeyrekte teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı ise 386 bin 810 olurken, bu rakam 450 bin civarındaki piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Geçen yılın aynı döneminde 422 bin 875 araç teslim edilmişti.

Böylelikle, Tesla'nın teslim ettiği araç sayısında yüzde 8,5 ile 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydedildi.

Tesla, düşen satışlar ve fiyat indirimlerinden aldığı darbeleri, küresel iş gücünün yüzde 10’undan fazlasını işten çıkararak telafi etmek istiyor. Bu da 13 binden fazla çalışan demek.