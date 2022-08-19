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    Tesla ve Intel, yüksek sıcaklıklar nedeniyle üretimde sorunlar yaşıyor

    Yükselen sıcaklıklar, tedarik ve üretim zincirlerini olumsuz etkiliyor. Tesla ve Intel, üzerimde sorunlar yaşamaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 08:52
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    Tesla ve Intel, yüksek sıcaklıklar nedeniyle üretimde sorunlar yaşıyor

    Küresel ısınmanın bir etkisi olarak son yıllarda yaşanan yüksek sıcaklıklar, dev şirketlerin üretim süreçlerini de etkilemeye başladı.

    Çin’de aşırı sıcaklardan dolayı yaşanana elektrik kesintileri yüzünden Sichuan eyaletindeki fabrikaların 6 gün boyunca kapatılmasına karar verildi.

    Birçok şirket üretim sorunları yaşıyor

    Dünyanın en büyük elektrikli araç pil üreticisi olan ve Tesla’nın pil tedarikçisi konumundakin CATL, Intel, Apple’ın tedarikçisi Foxconn, Toyota, Texas Instruments, Volkswagen, Onsemi ve daha pek çok şirket, bölgedeki elektrik kesintiler nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşıyor.

    Çin’de son 60 yılın en yüksek sıcaklılarının yaşanması ile birlikte klima kullanımı adeta fırladı.

    Çin, şebeke üzerindeki baskıyı hafifletmek için hidroelektrik santraline bağımlı olan Sichuan bölgesindeki fabrikalarına bir süreliğine operasyonlarını durdurma emri verdi.

    tesla intel


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