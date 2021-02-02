Tesla ve Volkswagen arasındaki elektrikli araç rekabeti büyüyor

Tesla, dünyada en fazla elektrikli araç satan marka olurken, onu 422 bin plug-in hibrit ve yüzde 100 elektrikli araç satışıyla Volkswagen izledi.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller nedeniyle birçok marka, bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

Elektrikli denince akla ilk gelen marka olan Tesla ile Alman otomobil üreticisi Volkswagen, bu pazarda ipi göğüsleyen şirketlerin başında geliyor.

AVRUPA ELEKTRİKLİ PAZARI İKİYE KATLANDI

Avrupa'da ikiye katlanan elektrikli otomobil satışları rekor getirdi. Elektrikli otomobil pazarı yüzde 106 artışla 733 bin 400 adete çıktı. Pazar payı ise yüzde 6,2'ye yükseldi.

JATO verilerine göre 2020'de en çok satan elektrikli otomobil 99 bin 261 adetle Renault Zoe oldu. Tesla Model 3, 85 bin 713 adetle ikinci sırada, Volkswagen ID.3 ise 56 bin 118 adetle üçüncü sırada yer aldı.

JATO verilerine göre rekabete yeni katılan Volkswagen ID.3, 2020 Aralık'ta Avrupa otomobil pazarında en çok satan ikinci model olarak dikkat çekti. Ayrıca Porsche Taycan, Audi E-Tron, and Seat Mii/Volkswagen Up/ Skoda Citigo gibi modeller VW Grubu'nun performansında etkili oldu.

TESLA VE VOLKSWAGEN ÇEKİŞMESİ

Volkswagen'in elektrikli otomobil pazarındaki pazar payı yüzde 25,5'e çıkarken, 2019'da pazarın lideri Tesla'nın payı yüzde 31'den yüzde 13,3'e düştü. 2020'de ikinci sırada Renault-Nissan yer alırken, Tesla üçüncü sıraya geriledi.

Plug-in hibrit'lerle birlikte toplam elektrikli otomobil satışları ise 2019'a göre yüzde 147 gibi yüksek oranda arttı. Pandemiye rağmen satışlar 575 bin adet artışla 1.42 milyon adete çıktı.

Plug-in hibrit yani şarjlı hibrit otomobillerde pazarın lideri ise 29 bin 427 adetle Mercedes-A Serisi oldu. Onu 26 bin 673 adetle Mitsubishi Outlander, 26 bin 506 adetle Volvo XC40 izledi.

Küresel elektrikli otomobil pazarı 2020'de yüzde 43 büyüdü. Plug-in hibrit ve tamamen elektrikli araç satışları 3 milyon adetin üzerinde gerçekleşti. Elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 4,2'ye çıktı.

Tesla dünyada en fazla elektrikli araç satan marka olurken, onu 422 bin adetle Volkswagen takip etti. VW'nin tamamen elektrikli araç satışı yüzde 214 artışla 231 bin 600 adet oldu. Alman markanın Plug-in hibrit satışları ise yüzde 175 artışla 190 bin 500 adete çıktı.