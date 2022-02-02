Tesla, yazılım hatası nedeniyle 54 bin aracını geri çağırıyor

Tesla, Tam Kendi Kendine Sürüş (Beta) yazılımına sahip 53 bin 822 aracını geri çağırma kararı aldı.

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, geçtiğimiz günlerde bazı Tesla modellerine monte edilen arka görüş kameralarının arızalanarak kaza riskini artırdığını söylemiş ve bu nedenle piyasadaki 475 bin aracı geri çağırmıştı.

ABD'li şirket, bu sefer de yazılım sorunları yaşıyor. Tesla, bazı modellerin kavşaklarda tamamen durmamasına neden olabilen bir yazılım hatasından dolayı, Tam Kendi Kendine Sürüş (Beta) yazılımına sahip 53 bin 822 ABD aracını geri çağırma kararı aldı.

ETKİLENEN MODELLER

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırmanın bazı 2016-2022 Model S ve Model X, 2017-2022 Model 3 ve 2020-2022 Model Y araçlarını kapsadığını söyledi.

NHTSA, bu özelliğin araçların durmadan tüm kavşaklardan geçmesine izin verebileceğini söyledi.

NHTSA, Tesla’nın bir kablosuz yazılım güncellemesi gerçekleştireceğini belirtse de Tesla'dan henüz açıklama yapılmadı.