Euro
8.5438
0.13%
Dolar
7.0704
-0.04%
Altın
418.01
0.37%
Borsa
1.535
0%
Bitcoin
337.400
21.15%
EXEN Coin
16.04
3.48%
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Tesla, yeni yatırım ülkesi olarak Endonezya'yı seçti

    ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin ve Almanya'nın ardından rotayı Endonezya'ya çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2021 - 09:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tesla, yeni yatırım ülkesi olarak Endonezya'yı seçti

    ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin ve Almanya'nın ardından şimdi de Endonezya'ya yatırım yapmak için çalışmalar yürütüyor.

    Endonezya Yatırım ve Maden Bakanı Yardımcısı Septian Hario Seto, ABD'li şirketin yatırım başvurusunda bulunduğunu ve görüşmelerin önümüzdeki hafta başlayacağını açıkladı.

    Seto, Tesla'nın yatırımının batarya teknolojileri ile enerji depolama alanlarında olabileceğini de söyledi.

    "HAM MADDEYE İZİN VEREMEYİZ"

    Seto, "Sadece ham madde almak isterlerse buna izin veremeyiz. Fakat, yapılan teklifin ham madde satın almanın ötesinde olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

    tesla

    Endonezya, dünyanın en büyük nikel üreticilerinden biri olarak biliniyor. Nikel madeni, elektrikli otomobillerin bataryalarındaki temel maddelerden birini oluşturuyor.

    Tesla, geçen yıl yaptığı açıklamada güvenilir bir nikel kaynağı bulmak için araştırma yapıldığını duyurmuştu.

    Tesla'nın kendi ülkesi dışındaki ilk tesisi Çin'in Şanghay kentinde faaliyete geçti. ABD'li üretici son olarak Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında bir üretim tesisini hayata geçirmek üzere çalışmalar yürütüyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir