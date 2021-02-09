Tesla, yeni yatırım ülkesi olarak Endonezya'yı seçti

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin ve Almanya'nın ardından rotayı Endonezya'ya çevirdi.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin ve Almanya'nın ardından şimdi de Endonezya'ya yatırım yapmak için çalışmalar yürütüyor.

Endonezya Yatırım ve Maden Bakanı Yardımcısı Septian Hario Seto, ABD'li şirketin yatırım başvurusunda bulunduğunu ve görüşmelerin önümüzdeki hafta başlayacağını açıkladı.

Seto, Tesla'nın yatırımının batarya teknolojileri ile enerji depolama alanlarında olabileceğini de söyledi.

"HAM MADDEYE İZİN VEREMEYİZ"

Seto, "Sadece ham madde almak isterlerse buna izin veremeyiz. Fakat, yapılan teklifin ham madde satın almanın ötesinde olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Endonezya, dünyanın en büyük nikel üreticilerinden biri olarak biliniyor. Nikel madeni, elektrikli otomobillerin bataryalarındaki temel maddelerden birini oluşturuyor.

Tesla, geçen yıl yaptığı açıklamada güvenilir bir nikel kaynağı bulmak için araştırma yapıldığını duyurmuştu.

Tesla'nın kendi ülkesi dışındaki ilk tesisi Çin'in Şanghay kentinde faaliyete geçti. ABD'li üretici son olarak Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında bir üretim tesisini hayata geçirmek üzere çalışmalar yürütüyor.