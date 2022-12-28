Tesla, yeni yılda Çin'deki üretimi düşürecek

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ocak ayında Şanghay'daki fabrikasında üretimi azaltma kararı aldı.

Tesla, 2019'da dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde açmıştı.

Tesla’nın Şanghay Gigafactory fabrikasından çıkan otomobiller; Danimarka, İsviçre, İsveç, İspanya, Hollanda ve Norveç gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Tesla, Çin'de üretimi azaltıyor

Çin'de Tesla otomobillere yönelik talebin beklentileri karşılamaması ve artan rekabet nedeniyle üretimi azaltma kararı aldı.

Elektrikli otomobil üreticisi, ocak ayında Şanghay'daki fabrikasında üretimi azaltacak.

Tesla, 3 Ocak ile 19 Ocak arasında 17 gün boyunca üretim yapacak ve 20 Ocak ile 31 Ocak arasında elektrikli araç üretimini durduracak.

Uzmanlara göre Çin'de Tesla'lara olan talep giderek azalıyor. Tesla'nın yerel pazardaki müşterilerine sunmaya başladığı fiyat indirimleri ve ek teşvikler de bunun en önemli göstergesi.

Ayrıca şirket, başta rekor satışlara ulaşan BYD olmak üzere yerli elektrikli otomobil üreticileri ile ciddi bir rekabet halinde.

Tesla, daha önce tedarik sorunları ve koronavirüs nedeniyle istemeden de olsa Çin'de üretimi azaltmıştı. Ancak şirket, ilk defa kendi isteğiyle üretimi yavaşlatma kararı aldı.