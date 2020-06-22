Tesla, yıllık hissedarlar toplantısını erteledi

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Tesla’nın sahibi Elon Musk, önümüzdeki günlerde yapılacak hissedarlar toplantısını ertelediğini açıkladı.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, koronavirüs nedeniyle fabrikalarını kapatmak zorunda kalmış, anca kısa bir süre sonra yeniden açmıştı.

ABD'nin bazı eyaletlerinde vaka sayılarının artması, Tesla'yı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Şirket CEO'su Elon Musk, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle büyük toplantılara izin verilmediği için Tesla'nın yıllık hissedarlar toplantısının ertelendiğini açıkladı.

Tesla'nın hissedarlar toplantısının 7 Temmuz'da yapılması planlanmıştı. Elon Musk yeni tarihten emin olmadığını, ancak toplantının 1 ay kadar sonra yapılabileceğini söyledi.

Musk, yıllık toplantının muhtemelen Fremont, Kaliforniya'da gerçekleştirileceğini ve Tesla'nın batarya günü ile birleştirilebileceğini de sözlerine ekledi.