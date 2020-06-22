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    Tesla, yıllık hissedarlar toplantısını erteledi

    Tesla’nın sahibi Elon Musk, önümüzdeki günlerde yapılacak hissedarlar toplantısını ertelediğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2020 - 08:32
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    Tesla, yıllık hissedarlar toplantısını erteledi

    Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, koronavirüs nedeniyle fabrikalarını kapatmak zorunda kalmış, anca kısa bir süre sonra yeniden açmıştı.

    ABD'nin bazı eyaletlerinde vaka sayılarının artması, Tesla'yı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

    Şirket CEO'su Elon Muskkoronavirüs kısıtlamaları nedeniyle büyük toplantılara izin verilmediği için Tesla'nın yıllık hissedarlar toplantısının ertelendiğini açıkladı.

    tesla

    Tesla'nın hissedarlar toplantısının 7 Temmuz'da yapılması planlanmıştı. Elon Musk yeni tarihten emin olmadığını, ancak toplantının 1 ay kadar sonra yapılabileceğini söyledi.

    Musk, yıllık toplantının muhtemelen Fremont, Kaliforniya'da gerçekleştirileceğini ve Tesla'nın batarya günü ile birleştirilebileceğini de sözlerine ekledi.

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